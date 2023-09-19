انتصار العهد اللبناني وهزيمة للزوراء العراقي في كأس الاتحاد الآسيوي

2023/09/19 | 01:00 - المصدر: العربي الجديد

بدأ العهد اللبناني مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه النهضة العماني 2-1، الاثنين، على ملعب السلطان قابوس في مسقط، بالجولة الاولى لمنافسات المجموعة الأولى.

واستضاف "المارد الأصفر" الساعي إلى لقبه الثاني في المسابقة القارية بعد 2019، اللقاء في أرض ضيفه لعدم وجود ملعب في لبنان يطابق معايير الاتحاد الآسيوي.

وانتظر الفريق العماني الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر الجزائري بلال بن ساحة في الدقيقة (55)، ودامت فرحة "الفريق الأخضر" ثلاث دقائق فقط إذ أدرك المدافع خليل خميس التعادل للعهد، فيما اقتنص المهاجم الدولي كريم درويش هدف الفوز للعهد قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء.

وفي المجموعة ذاتها، حقق جبل المكبر الفلسطيني فوزاً تاريخياً هو الأول له في المسابقة القارية على حساب الفتوة السوري بهدف مقابل لا شيء في مدينة الزرقاء الأردنية، سجله محمد يامين في الدقيقة (70).

وانهزم الزوراء العراقي أمام ضيفه العربي الكويتي بنتيجة (2-1)، على ملعب البصرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وافتتح مامادو ثيام التسجيل للعربي في الدقيقة 42، فيما نجح علي محسن في تسجيل هدف التعادل بعد الاستراحة بست دقائق، لكن حمزة خابا سجل الهدف الثاني لفريقه العربي في الدقيقة 69.

وفي ذات المجموعة، تغلب الرفاع البحريني على النجمة اللبناني بنتيجة 2-0، على استاد خليفة بالبحرين، حيث افتتح جاسم الشيخ التسجيل في الدقيقة 35، وأضاف علي حسن عيسى الهدف الثاني للرفاع من كرة عرضية حولها فارغاس دوس سانتوس وأكملها عيسى داخل الشباك اللبنانية.