الناطق باسم القائد العام يكشف تفاصيل قصف مطار عربت

2023/09/19 | 01:55 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، تفاصيل قصف مطار عربت في محافظة السليمانية.وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في يوم الاثنين المصادف ١٨ ايلول، وفي تمام الساعة ١٧:٠٠، قامت طائرة مسيرة بدخول الاجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما ادى الى استشهاد ثلاثة من ابطال جهاز مكافحة الارهاب واصابة ثلاثة اخرين".وأضاف، ان "هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وامنه وسلامة اراضيه، ويمثل اخلالا وتهديدا للسلم والامن في المنطقة و العالم، وخرقا لاحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة"، مؤكدا ان "هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، و تهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه".وتابع، "يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".وختم القول: "الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل للجرحى."