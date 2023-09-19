سيميوني: دوري الأبطال يستعصي علينا
2023/09/19 | 08:05 - المصدر: واع
متابعة - واع
أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق اتلتيكو مدريد الاسباني أن دوري أبطال أوروبا مسابقة تستعصي على فريقه وتمثل تحديا متبقيا أمامه.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي عشية مواجهة لاتسيو بدوري الأبطال: "أثق كثيرا في الفريق، التشامبيونز تحد متبقي لنا".
وعن الانطلاقة السيئة للاتسيو فريقه السابق الذي فاز معه كلاعب بالدوري الإيطالي عام (2000)، أضاف: "إنه في وضع جيد ويغلق المساحات بشكل جيد ولديه لاعبون خطيرون".
وتابع: "النتائج لم تكن متوقعة، لكنه فريق يعرف ما يريده ويجب أن نأخذ المباراة إلى حيثما نريد وأن نلحق الضرر بهم".
وختم: "مازلنا في بداية الموسم والأرقام يتم النظر عليها في نهاية الموسم، لقد أنهى لاتسيو الموسم الماضي بشكل جيد واليوم سنشهد مباراة كبيرة".
المصدر : كورة
أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق اتلتيكو مدريد الاسباني أن دوري أبطال أوروبا مسابقة تستعصي على فريقه وتمثل تحديا متبقيا أمامه.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي عشية مواجهة لاتسيو بدوري الأبطال: "أثق كثيرا في الفريق، التشامبيونز تحد متبقي لنا".
وعن الانطلاقة السيئة للاتسيو فريقه السابق الذي فاز معه كلاعب بالدوري الإيطالي عام (2000)، أضاف: "إنه في وضع جيد ويغلق المساحات بشكل جيد ولديه لاعبون خطيرون".
وتابع: "النتائج لم تكن متوقعة، لكنه فريق يعرف ما يريده ويجب أن نأخذ المباراة إلى حيثما نريد وأن نلحق الضرر بهم".
وختم: "مازلنا في بداية الموسم والأرقام يتم النظر عليها في نهاية الموسم، لقد أنهى لاتسيو الموسم الماضي بشكل جيد واليوم سنشهد مباراة كبيرة".
المصدر : كورة