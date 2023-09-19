سيميوني: دوري الأبطال يستعصي علينا

2023/09/19 | 08:05 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق اتلتيكو مدريد الاسباني أن دوري أبطال أوروبا مسابقة تستعصي على فريقه وتمثل تحديا متبقيا أمامه.وقال سيميوني في مؤتمر صحفي عشية مواجهة لاتسيو بدوري الأبطال: "أثق كثيرا في الفريق، التشامبيونز تحد متبقي لنا".وعن الانطلاقة السيئة للاتسيو فريقه السابق الذي فاز معه كلاعب بالدوري الإيطالي عام (2000)، أضاف: "إنه في وضع جيد ويغلق المساحات بشكل جيد ولديه لاعبون خطيرون".وتابع: "النتائج لم تكن متوقعة، لكنه فريق يعرف ما يريده ويجب أن نأخذ المباراة إلى حيثما نريد وأن نلحق الضرر بهم".وختم: "مازلنا في بداية الموسم والأرقام يتم النظر عليها في نهاية الموسم، لقد أنهى لاتسيو الموسم الماضي بشكل جيد واليوم سنشهد مباراة كبيرة".المصدر : كورة