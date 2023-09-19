خام برنت فوق 95 دولارا بدعم المخاوف من شح المعروض

2023/09/19 | 09:35 - المصدر: واع

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من "أوبك+".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار بما يعادل 1.12% إلى 92.5 دولار للبرميل، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في 10 أشهر الذي بلغته يوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو 0.64% إلى 95.03 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات