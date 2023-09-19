الـ F 16 العراقية تغير على أوكار ارهابية في وادي زغيتون بكركوك

2023/09/19 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، عن توجيه ضربة جوية بواسطة طائرة الـ F 16 لأوكار إرهابية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "صقور القوة الجوية من ابطال الـ f16 حققوا ضربة ناجحة ضد اوكار العدو الداعشي اليوم في وادي زغيتون قاطع عمليات كركوك".

وأضافت أن "العملية جاءت وفقا لمعلومات دقيقة ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق والتعاون وبتخطيط من خلية الاستهداف - قيادة العمليات المشتركة وقد حققت الضربة الجوية إصابات بالغة بأوكار العدو في وادي زغيتون".

وتابعت القيادة أن "ضربات صقور الجو الابطال مستمرة على رؤوس شذاذ الافاق وقواتنا البطلة تترجم كل يوم بسالتها وشجاعتها وخططها الناجحة في الميدان عبر خسائر العدو المتواصلة وانتصاراتها المستمرة في مختلف قواطع المسؤولية".