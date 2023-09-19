جنايات كركوك: الإعدام لإرهابي عن جريمة الانتماء إلى المجاميع الارهابية

2023/09/19 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، حكماً بالاعدام بحق ارهابي عن جريمة الانتماء إلى المجاميع الارهابية منذ عام 2014 والمشاركة ضد القوات الامنية.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الارهابي انتمى الى المجاميع الارهابية وعمل بصفة قيادي مسؤول مايعرف بـ (الحسبة) و(الامنية) وكذلك المشاركة في اعتقال وقتل عدد من المواطنين".

وأضاف أن "الارهابي قام بتفجير دار احد المواطنين وجلد اخر (اربعون جلدة) لكونه كان يدخن السكائر"، لافتا إلى أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و5و7 و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".