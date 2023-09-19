برشلونة يستقر على موعد تجديد عقد بالدي

2023/09/19 | 09:50 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني عن موعد تجديد عقد (أليخاندرو بالدي) ظهير أيسر برشلونة مع النادي الكتالوني.وبات بالدي عنصراً أساسياً في تشكيلة المدير الفني تشافي هيرنانديز منذ الموسم الماضي وحتى قبل رحيل جوردي ألبا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن بالدي سيوقع عقده الجديد مع برشلونة يوم الخميس المقبل.وأضافت أن " وكيل اللاعب (خورخي مينديز) سيتواجد في برشلونة الخميس من أجل حضور جلسة التجديد ومن ثم التصوير مع الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو".وأشارت الصحيفة إلى أن عقد بالدي الجديد سيمتد حتى صيف (2028) بدلاً من عقده الحالي الذي ينتهي الصيف المقبل.كما سيحمل العقد شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو وهو نفس قيمة الشرط الموجود في عقود (بيدري وجافي وأراوخو).المصدر : كورة