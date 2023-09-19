الجوية يتعادل مع سباهان الإيراني بهدفين في دوري أبطال آسيا

2023/09/19 | 09:50 - المصدر: واع

بغداد- واعحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة القوة الجوية مع نظيره سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" التعادل الإيجابي 2-2 حسم مباراة القوة الجوية مع نظيره سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.وتواجه الفريقان على ملعب فرانسو حريري في أربيل لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا".وتكفل اللاعب علي جاسم بتسجيل ثنائية الصقور في الدقيقتين 26 و88، فيما سجل محمد قرباني ثنائية سباهان في الدقيقتين 30 و67".