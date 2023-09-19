السوداني يتلقى دعوة من الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن

2023/09/19 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لزيارة واشنطن.

وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات والصعد"، مشيراً الى أن "الوزير الأمريكي نقل خلال اللقاء، دعوة الرئيس جوزيف بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع البيان أن "السوداني أكد تقديره للدعوة واستعداده لتلبيتها في موعد يُحدد لاحقاً، مشدداً على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأميركية المشتركة، في ما يخص اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين"، مشيراً إلى "عدد من المحطّات المهمة للتعاون الثنائي، والزيارة الناجحة التي أجراها الوفد العراقي برئاسة السيد وزير الدفاع إلى واشنطن، والتباحث بخصوص العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".

وأكد السوداني بحسب البيان "رغبة العراق في تطوير علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات؛ مواجهة آثار التغير المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة، مرحباً بإسهام الشركات الأميركية في الفرص الاستثمارية بالعراق"، مشدداً "على أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، في ضوء تنامي القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الأمنية العراقية وقدراتها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء العراق".

من جانبه، أشار الوزير بلينكن، وفقاً للبيان "إلى تقدير الإدارة الأميركية للخطوات العملية التي أجراها العراق في سيبل تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار"، مؤكداً "حرص الولايات المتحدة على التعاون مع العراق في ملفات مواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنى التحتية، وتوسعة الشراكة في مجالات شتى، مجدداً دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستقرار العراق وتنميته وازدهاره".