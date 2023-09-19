"يونامي" بشأن حادثة مطار عربت: الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية يجب أن تتوقف

2023/09/19 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ادانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، الهجوم الذي حصل على مطار عربت في السليمانية، فيما أكدت أن الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية يجب أن تتوقف.



وقال يونامي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "يونامي تدين الهجوم على مطار عربه بمحافظة السليمانية والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا".

وأكدت أنه "يجب ان تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر"، مشيرةً الى أنه "لابد من معالجة الشواغل الامنية من خلال الحوار والدبلوماسية وليس من خلال الضربات".

ومساء امس الاثنين (18 ايلول 2023)، افاد مصدر امني في محافظة السليمانية، بمقتل واصابة ما لا يقل عن 7 اشخاص بقصف مسير مجهول لمطار عربت الزراعي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "طائرة مسيرة مجهولة، قصفت مطار عربت الزراعي في محافظة السليمانية، ادت الى مقتل واصابة 7 اشخاص على الاقل كحصيلة اولية".

واضاف، انه "لا توجد الى الان اي معلومات عن الجهة التي قصفت ولا عن الجهة المستهدفة".