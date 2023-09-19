2023/09/19 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة الانتماء إلى المجاميع الإرهابية منذ العام 2014 والمشاركة ضد القوات الأمنية. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته ايرث نيوز، أن “محكمة جنايات كركوك، أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة الانتماء إلى المجاميع الإرهابية منذ العام 2014 والمشاركة ضد […]

ظهرت المقالة جنايات كركوك: الإعدام بحق إرهابي شارك بقتل واعتقال عدد من المواطنين أولاً على ايرث نيوز.