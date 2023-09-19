2023/09/19 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من “أوبك+”. وبحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار بما يعادل 1.12% […]

ظهرت المقالة عالميا.. أسعار النفط تُحلق عالياً وبرنت فوق الـ95 دولاراً أولاً على ايرث نيوز.