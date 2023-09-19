صور.. مراسيم دفن جثامين ضحايا قصف مطار عربت في السليمانية

2023/09/19 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

انطلق، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، موكب تشييع جثامين ضحايا قصف مطار السليمانية في اقليم كردستان.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "موكب تشييع جثامين ضحايا قصف مطار عربت انطلق، صباح اليوم، في محافظة السليمانية".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، قد اعلن أمس الاثنين (18 أيلول 2023)، "مقتل واصابة 6 من عناصره في القصف الجوي الذي استهدف مطار (عربت) الزراعي في المحافظة.

واكد الجهاز أن "المعلومات الخاصة بالقضية ستبقى طي الكتمان حفاظا على سلامة مجرى التحقيقات، على أن تعلن نتائج التحقيق لشعب كردستان في المستقبل".



