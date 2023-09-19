اليوم .. نادي الكهرباء يواجه الكويت في كأس الاتحاد الآسيوي

2023/09/19 | 10:35 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض نادي الكهرباء مساء اليوم الثلاثاء أولى مبارياته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ضد فريق الكويت الكويتي على ملعب البصرة الدولي لحساب منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الوحدات الأردني واتحاد حلب السوري.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الكهرباء يعد الفريق الثاني المشارك في هذه النسخة بعد فريق الزوراء الذي خسر يوم أمس أمام فريق العربي الكويتي (1-2) ".وأضاف أن" فريق الكهرباء يدخل هذه المباراة بطموح مشروع للخروج بنتيجة إيجابية متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور رغم الإقرار بأن مهمته لن تكون يسيرة أمام منافس قوي له ثقله الكبير على الساحتين الكويتية والعربية ويضم نخبة من الدوليين المؤثرين سواء من المحليين أو الأجانب".يذكر أن فريق الكهرباء قد خاض تجربتين وديتين محليتين من الوزن الثقيل تعادل فيهما مع القوة الجوية (3-3) ومع الزوراء (2-2).