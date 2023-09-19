الكهرباء العراقي يضع "خطة مناسبة" لتحقيق الفوز بأول مشاركة آسيوية

2023/09/19 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه فريق نادي الكهرباء ضيفه فريق نادي الكويت الكويتي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الاولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويسعى لتحقيق النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الأول له في المشاركة الآسيوية.

وتقام المباراة في ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة مساءً.

وقال مدرب فريق الكهرباء لؤي صلاح لوكالة شفق نيوز، "نسعى في مباراة اليوم لتحقيق أول فوز في أول مشاركة آسيوية لنا والخروج بالنقاط الثلاث كون اللقاء الاول له اهمية بالنسبة للجانب المعنوي ويزرع الثقة لدى اللاعبين وهم يخوضون أولى مبارياتهم في البطولة الآسيوية".

واشار الى انه "وضع الخطة المناسبة للقاء اليوم وسيسعى مع اللاعبين للفوز"، مبيناً "سنعتمد على الأداء الجماعي والابتعاد عن اللعب الفردي امام فريق الكويت الذي يعد من الفرق الآسيوية الجيدة".

واضاف صلاح، ان "الفريق رغم قصر الاعداد، الا اننا تمكنا من تجهيزه بشكل يتناسب مع لقاء اليوم"، موضحا ان "الدوري في العراق لم ينطلق ولم تخض الفرق مباريات تخلق الانسجام بين لاعبيها الجدد، لكن مع هذا تمكنا من تجهيز الفريق للبطولة من خلال توظيف اللاعبين بمراكزهم ليكونوا جاهزين لمباراة اليوم بنسبة مقنعة".

يذكر أن قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضعت الكهرباء في المجموعة الثانية إلى جانب أندية (الوحدات الأردني، الكويت الكويتي، والاتحاد الأهلي السوري).