إقليم كردستان: مسرور بارزاني يدعو إلى تحقيق دقيق في حادث مطار عربت في السليمانية

2023/09/19 | 10:54 - المصدر: اخبار كردستان

أربيل 19 سبتمبر 2023 - دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق دقيق في الحادث الذي وقع في مطار عربت بمحافظة السليمانية.

وعبر بارزاني في بيان عن الأسى إزاء الحادث، ودعا إلى "الكشف عن الحقائق في أسرع وقت".

وأضاف أنه يدين أي انتهاك يمس سيادة أراضي الإقليم والعراق.

وقال "وإذ ندين أي انتهاك يمس سيادة أراضي الإقليم والعراق، فإننا نرفض كل الأعمال غير القانونية التي تهدد أمن إقليم كردستان وتقوض استقراره".

وبحسب مصادر في السليمانية فقد قتل ثلاثة من أفراد مؤسسة مكافحة الإرهاب التابعة للسليمانية وأصيب ثلاثة آخرون يوم الاثنين في ضربة بطائرة مسيرة على مطار عربت العسكري الصغير.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول في بيان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إن الطائرة المسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا.

وكان مسؤول محلي ومصدر أمني قد قالا لرويترز إن ستة أشخاص قتلوا في الهجوم.

وعربت مطار صغير تستخدمه طائرات الهليكوبتر ويبعد 50 كيلومترا شرقي مدينة السليمانية في شمال شرق العراق.

وقال مصدران أمنيان إن قوات الأمن الكردية طوقت المنطقة.

وأفاد مصدر أمني بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام طائرة تركية مسيرة في الهجوم على هدف يشتبه بأنه لحزب العمال الكردستاني.

وعادة ما تشن تركيا ضربات جوية على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ولها عشرات المواقع في الأراضي العراقية. ويحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984.

وأكد بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وقوع الهجوم بطائرة مسيرة غير أنه قال إن الضحايا الستة أعضاء في قوة مكافحة الإرهاب التابعة له.

وقال في بيان "ندين بشدة بالغة الهجوم الإرهابي على مطار عربت الزراعي في السليمانية والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ستة من البشمركة الأبطال".

وقالت قوات الأمن الداخلي في كردستان العراق (الأسايش) في بيان إن قوة مكافحة الإرهاب تعرضت لهجوم وقتل ثلاثة أفراد خلال مهمة تدريبية داخل "المطار الزراعي".

وأدان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني الهجوم بالطائرة المسيرة وطالب بتدخل سلطات الحكومة الاتحادية "لمنع تكرار هذه الهجمات".

وقال رسول "يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".

وقال ضابطان في المخابرات العراقية إن بغداد سترسل فريقا أمنيا مشتركا إلى السليمانية للتحقيق في الهجوم.