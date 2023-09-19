ظاهرة "نينو سوبر" تداهم شبه الجزيرة العربية .. العراق أكثر المتأثرين بأمطار "مبكرة وغزيرة"

2023/09/19 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، ان يبدأ موسم الأمطار لهذا العام بشكل مبكر، حيث تتعرض شبه الجزيرة العربية الى ما يعرف بـ"ظاهرة نينو سوبر".

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "ظاهرة "نينو سوبر" ستكون بأقوى وضع عما سبق لهذا العام منذ أكثر من عقدين"، موضحا أنها " تتشكل عند تسخين وإحترار مياه المحيطات وبحر العرب وعوامل أخرى".

واشار الى ان "شكل الموسم الشتوي المطري سيكون من أفضل المواسم من عشرين عاماً وقد تشهد مدن مختلفة في البلاد تساقط أمطار حول المعدل إلى أعلى ببعض الأماكن".

ولفت الزيادي الى ان "هناك تفاؤلاً بموسم مبكر تدريجياً تبدأ فيه الأمطار منتصف الشهر القادم تشرين الأول، وتزداد عبور المنخفضات أواخر الشهر وتشرين الثاني في العراق".