2023/09/19 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، القاء القبض على (3) من تجار المخدرات وضبط (17) مخالفاً من جنسيات أجنبية في عدد من المحافظات.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أن " مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الحمزة الشرقي بمدينة الديوانية بحوزتهما مواد مخدرة مختلفة، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات"، مبينا "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهما".

واضاف البيان "فيما ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة الى المديرية ذاتها، وبالتنسيق مع شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على أحد المطلوبين للقضاء في محافظة ذي قار بتهمة تجارة المخدرات وفق مذكرة قبض صادرة بحقه (28) مخدرات من إحدى المحاكم المختصة".

وتابع كما "استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد ضبط (17) مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات أجنبية دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، في منطقة البتاوين ببغداد، وتسليمهم الى مديرية الإقامة أصولياً".

واشار الى، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى عثرت على كدس للعتاد في قرية العكيدات بقضاء المقدادية يحتوي على، صواريخ وحشوات قاذفة عدد (18)، ورمانة يدوية عدد (10)، وقنابر هاون عدد (9)، ومواد متفجرة TNT عدد (25)، رُفعت المواد دون حادث يذكر".