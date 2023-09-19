برئاسة الشمري.. اجتماع أمني موسع لإعادة تنظيم انتشار القطعات الأمنية ببغداد

2023/09/19 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، (19 أيلول 2023)، اجتماعاً أمنياً موسعاً لإعادة تنظيم انتشار القطعات الأمنية ببغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان "تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً أمنياً في مقر الوزارة، ضم قائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية وقادة الفرق بها وقائد فرقة الرد السريع وعدداً من القادة والآمرين في الوزارة".

وأضافت أن "المجتمعين ناقشوا إعادة انتشار القطعات الأمنية الماسكة للأرض في العاصمة بغداد مع تقليل أعدادها تدريجيا لخلق قوة احتياطية جيدة تدعم عمل القطعات الأمنية في مجالات أخرى".

وأكد الوزير بحسب البيان "ضرورة الاعتماد على السيطرات المفاجئة كونها أكثر فاعلية من الناحية الأمنية والاستفادة من دوريات النجدة ضمن قاطع المسؤولية وتفعيل الجهد الاستخباري من خلال جمع المعلومات الدقيقة."