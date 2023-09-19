رصاص مجهول ينهي حياة ضابط وشرطي بكركوك ومقتل مدني في ميسان

2023/09/19 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، بأن مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم صوب ضابط منسوب إلى شرطة محافظة كركوك، فيما قتل منتسب آخر ضمن المحافظة بظروف غامضة.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" ضابطًا يدعى خالد محمود، المعروف بـ "شيخ خالد" وهو ضابط شرطة بناحية آلتون كوبري (بردي) قتل بالرصاص من قبل مجهولين، صباح اليوم، أثناء توجهه إلى عمله على طريق كركوك - أربيل الرئيسي بالقرب من آلتون كوبري.

وفي شأن ذي صلة، أكد المصدر "مقتل شرطي في قيادة شرطة المحافظة بظروف غامضة على طريق كركوك - اربيل قرب منطقة بردي من قبل مجهولين".

وفي محافظة ميسان، افاد مصدر أمني بمقتل شخص وإصابة اخر في اطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة "نهر العز" جنوب غرب محافظة ميسان".