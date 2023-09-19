ضبط 12 كغم من "الكريستال" المخدر في ميسان

2023/09/19 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، عن ضبط 12 كغم من "الكريستال" المخدر في محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم والاشتباك مع المتاجرين بالمخدرات، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مكافحة مخدرات ميسان من ضبط (12) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض القاء القبض على كافة المتورطين بالجريمة".