2023/09/19 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، استقرارا على ارتفاعها في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157900 دينار مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت استقرارا على ارتفاعها، حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار، بينما بلغ الشراء 157000 دينار لكل 100 دولار".



