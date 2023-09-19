بابل.. الإطاحة بشبكتين لسرقة رواتب المتقاعدين والحوالات المصرفية

2023/09/19 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، الاطاحة بشبكتين لسرقة رواتب المتقاعدين والحوالات المصرفية.

وذكر بيان للامن الوطني تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وشكاوى حول وجود عمليات سرقة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في محافظة بابل باشرت مفارز جهازنا بتكثيف حملات البحث والتحري لملاحقة من يقفون وراء عمليات النصب والاحتيال".

واضاف: "حيث تمكنت قوة من الجهاز من الإطاحة بشبكة مكونة من (9) متهمين تقوم بسرقة رواتب حملة بطاقات الصرف الآلي (الكي كارد) من الموظفين والمتقاعدين ومثيلاتها".

ولفت الى أن "هذه العصابة تستخدم وسائل مختلفة للإحتيال على الضحايا من خلال استدراج بعضهم عبر أحد منافذ الكي كارد إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار وإقناع الضحية بوجود سلف مصرفية وبعد استلام البطاقات منهم والرموز السرية تتم عملية السرقة".

واوضح انه "ضُبط بحوزة المتهمين أجهزة خاصة بالسحب الآلي وطابعات وهواتف وشرائح اتصالات تستخدم في تنفيذ عملياتهم الاحتيالية على المواطنين".

وتابع البيان: "كما تمكنت مفارز جهازنا في بابل أيضاً من تفكيك شبكة ثانية مكونة من (4) أشخاص متخصصة بسرقة الحوالات المالية المصرفية"، مبينة أنه "بعد إجراء عمليات البحث وملاحقة المتهمين والقبض عليهم في العاصمة بغداد، وقد اعترف أفراد الشبكة بأنهم يقومون بالتنسيق مع أحد الأشخاص من الجنسية العربية ويسكن في إحدى الدول المجاورة يدير موقعاً وهمياً باسم البنك المركزي العراقي لاستقبال طلبات المواطنين وإيهامهم بعملية التحويل ومن ثم سرقتهم بعد تزوير مستمسكاتهم بأخرى".

واشار الى ان "عمليات المداهمة والإعتقال جرت بعد استحصال الموافقات القضائية، إذ تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".