أحدهم كان يصدر فتاوى القتل.. الإطاحة بـ8 إرهابيين في صلاح الدين

2023/09/19 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، الإطاحة بـ 8 ارهابيين احدهم كان يصدر الفتاوى التي تستبيح دماء الابرياء واخرون اشتركوا بعمليات ارهابية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب ضمن محافظة صلاح الدين معلومات عن ثمانية مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن يتواجدون ضمن المحافظة المذكورة".

واضافت أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري وفني لجمع المعلومات والتحري وخلال ساعات وبكمين محكم تم القاء القبض على ثمانية مطلوبين على قضايا وجرائم ارهابية".

واشارت الى أن "المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم الى مايسمى بعصابات داعش الارهابية واشتراكهم بعدة جرائم منها اصدار الفتاوى التي تستبيح دماء الابرياء واخرون اشتركوا بعمليات ارهابية استهدفت الهجوم على مقرات ونقاط ودوريات عسكرية اما بقية المتهمين فقد اشتركوا بتفجير منازل المواطنين وافراد الاجهزة الامنية".

وتابعت أنه "تمت احالة المتهم الى الجهات المعنية استعدادا لمثوله امام القضاء لينال جزائه العادل".