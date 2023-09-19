يد نفط ميسان يلتقي الفتوة في ختام منافسات الدوري العام

2023/09/19 | 12:00 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييلتقي فريق نفط ميسان بكرة اليد اليوم الثلاثاء فريق الفتوة لحساب دوري اليد العام للموسم الجاري (2023-2024).وقال مدرب فريق نفط ميسان بكرة اليد ميثم عبد محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الفريق اكمل استعداداته لهذه المباراة على الرغم من ضمان التأهل إلى دوري النخبة، وان الفريق جاهز بكامل نجومه ".وأضاف ان " الفريق ضمن تأهله لدوري النخبة بعد ان حقق الفوز على نادي الطلبة وعلى نادي القاسم وعلى نادي النصر، لكنه خسر مباراته الاخيرة أمام فريق الجيش بنتيجة ( 34 - 18 ) هدفاً ".وأوضح ان " تأهل فريقنا جاء بفضل الجهود الادارية والفنية التي اثمرت عن تحقيق هذه النتائج على الرغم من فترة الاعداد القصيرة ، مبيناً ان مجموعتنا هي الأصعب وان مباريات الدوري العام عادت بالفائدة على الفريق ".واشار الى ان " عملية تدوير اللاعبين في المباريات جاءت بسبب زخم المباريات ، مؤكداً على أن طموح الفريق هو تقديم أفضل المستويات في دوري النخبة".