2023/09/19 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، الحكومة لتغيير التعامل مع تركيا أمنياً وسياسياً واقتصادياً لإيقاف انتهاكها للسيادة العراقية.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ندين العدوان التركي على مطار (عربت) في محافطة السليمانية، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة (6) من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب".

واضاف: "تستمر تركيا بأعمالها العدوانية تجاه العراق تحت مختلف الذرائع، ولم تواجه برد فعل مؤثر تجاه عدوانها وانتهاكها للسيادة العراقية"، لافتاً الى أنه "من المعيب استمرار الصمت، وهي خيانة إن استمر التواطؤ مع العدوان التركي المتواصل".

واشار الى أن "تركيا دولة محتلة للعراق، وهناك العشرات من قواعدها العسكرية في عمق الأراضي العراقية، إضافة إلى استمرار انتهاكها للسيادة وتدخلها بالشؤون الداخلية للعراق، وهي قضية مسكوت عنها، وهي محل خلل وطني".

وتابع أنه "لدى العراق خيارات عدة للتعامل الحازم مع تركيا، وعلينا تغيير قواعد اللعبة مع تركيا أمنياً وسياسياً واقتصادياً إن كان للوطن قيمة وللسيادة حرمة، وهو اختبار جاد للقوى المسؤولة عن الدولة في هذه اللحظة التاريخية".

وأمس الاثنين (18 ايلول 2023)، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، مقتل واصابة 6 من عناصره في القصف الجوي الذي استهدف مطار (عربت) الزراعي في المحافظة.