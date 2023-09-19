جهاز الأمن الوطني يطيح بشبكتين لسرقة رواتب المتقاعدين والحوالات المصرفية

2023/09/19 | 12:05 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بشبكتين لسرقة رواتب المتقاعدين والحوالات المصرفية.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه"بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وشكاوى حول وجود عمليات سرقة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في محافظة بابل باشرت مفارز جهازنا بتكثيف حملات البحث والتحري لملاحقة من يقفون وراء عمليات النصب والاحتيال، حيث تمكنت قوة من الجهاز من الإطاحة بشبكة مكونة من (9) متهمين تقوم بسرقة رواتب حملة بطاقات الصرف الآلي (الكي كارد) من الموظفين والمتقاعدين ومثيلاتها" ،مبيناً أن "هذه العصابة تستخدم وسائل مختلفة للاحتيال على الضحايا من خلال استدراج بعضهم عبر أحد منافذ الكي كارد إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار وإقناع الضحية بوجود سلف مصرفية وبعد استلام البطاقات منهم والرموز السرية تتم عملية السرقة".وأضاف أن "المتهمين ضُبط بحوزتهم أجهزة خاصة بالسحب الآلي وطابعات وهواتف وشرائح اتصالات تستخدم في تنفيذ عملياتهم الاحتيالية على المواطنين".وأشار الى أن "مفارز الجهاز في بابل تمكنت أيضاً من تفكيك شبكة ثانية مكونة من (4) أشخاص متخصصة بسرقة الحوالات المالية المصرفية وبعد إجراء عمليات البحث وملاحقة المتهمين والقبض عليهم في العاصمة بغداد" ،لافتاً الى أن "أفراد الشبكة اعترفوا بأنهم يقومون بالتنسيق مع أحد الأشخاص من الجنسية العربية ويسكن في إحدى الدول المجاورة يدير موقعاً وهمياً باسم البنك المركزي العراقي لاستقبال طلبات المواطنين وإيهامهم بعملية التحويل ومن ثم سرقتهم بعد تزوير مستمسكاتهم بأخرى".وأوضح أن "عمليات المداهمة والاعتقال جرت بعد استحصال الموافقات القضائية، إذ تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".