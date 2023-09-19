مزارعون من 3 محافظات يتجمعون في الشامية.. يريدون أموالهم والدخول في الخطة

2023/09/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أقدمت مجموعة من المزارعين، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، على اغلاق طريق النجف الرئيسي للمطالبة بمستحقاتهم المالية وشمولهم في الخطة الزراعية المقبلة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مزارعين من 3 محافظات، اقدموا صباح اليوم على إغلاق طريق النجف الرئيسي الرابط بمجموعة محافظات للمطالبة بمستحقاتهم المالية وشمولهم بالدخول في الخطة الزراعية المُقبلة بعد أن تم منعهم".

وأضاف أن "المئات من المزارعين من محافظات (الديوانية والمثنى والنجف)، تجمعوا في محافظة الديوانية وأغلقوا الطريق الرئيسي لمحافظة النجف الرابط الرئيسي

احتجاجاً على عدم شمول مناطقهم بالخطة الزراعية المقبلة".

واشار الى أن "المزارعين طالبوا ايضاً بصرف مستحقات قديمة لهم في ذمة الحكومة، تعود بعضها لأيام تضرر بساتينهم بالسيول، فيما توعدوا بالتصعيد خلال الايام المقبلة في حال لم يستجاب لمطالبهم من قبل الجهات المعنية".



