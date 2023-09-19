زيدان يبحث مع وفد قضائي إيراني استكمال التعاون بين البلدين

2023/09/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، مع وفد قضائي إيراني استكمال التعاون بين البلدين.

وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 19/ 9 / 2023 استقبل الوفد القضائي الإيراني برئاسة الدكتور غريب أبادي مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفقة عدد من القضاة المختصين".

وأضاف أن "الجانبين بحثا استكمال التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني".