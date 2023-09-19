لأول مرة في تاريخ الوزارة.. افتتاح دورة القيادة للضباط الأحداث الأولى

2023/09/19 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، افتتاح دورة القيادة للضباط الأحداث الأولى.



وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار اليوم، دورة القيادة للضباط الأحداث الأولى، التي يشارك فيها 99 طالبا من ضباط الوزارة العاملين في الشرطه الاتحادية والحدود والتدخل السريع برتبة رائد ونقيب ولمدة أربعة شهور تؤهلهم للدخول في كلية الأركان"، مبيناً أن "هذه التجربة تعد الأولى في تاريخ وزارة الداخلية".

وبشأن إعداد القادة الاحداث، أوضح البيان أن "وزير الداخلية أطلع على المناهج التي تدرس من قبل أساتذة أكفاء من الضباط في الوزارة"، مؤكداً على "تطوير مهارات الطلاب ليكونوا قادة وآمرين في المستقبل مع التركيز على التدريبات العملية والتطور التكنولوجي في مجال القيادة والسيطرة".

واشار البيان الى أن "الوزير استمع الى شرح موجز عن أهم الدروس والمحاضرات في هذه الدورة".