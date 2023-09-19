احباط عملية تهريب نحو 11 مليار تومان إيراني في العراق

2023/09/19 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إحباط عملية تهريب نحو 11 مليار تومان إيراني في العراق.

وذكر بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، أن " مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (3) متهمين أجانب بحوزتهم مبلغ مالي كبير قدره عشرة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون تومان إيراني".

واشار الى أن" المتهمين كانوا يحاولون اخراجها من البلاد من دون تصريح رسمي"، مؤكدا "إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى الجهات المختصة".