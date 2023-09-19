الرباع علي عمار يقترب من التأهل الى أولمبياد باريس

2023/09/19 | 12:55 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقع الاتحاد المركزي لرفع الأثقال إمكانية تأهل الرباع علي عمار إلى أولمبياد باريس المقبل، لاسيما بعد حصوله على المركز السابع في بطولة العالم برفع الأثقال التي تستضيفها مدينة الرياض السعودية بشرط توفر ظروف الإعداد المثالية في التجمعات التنافسية المقبلة في قطر وأوزبكستان وتايلند .وقال عضو الاتحاد محمد عبد المنعم في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء: إن " الرباع علي عمار حصل على المركز الأول ضمن مجموعته الثانية بكل جدارة واستحقاق ضمن منافسات وزن (+109)كغم إذ تمكن من خطف (198) كغم ونتر (221) كغم جامعاً (419) كغم وبالتالي حل بالمركز السابع بالمجموع العام للمشاركين".وشدد عبد المنعم على "أهمية دعم اللاعب علي عمار من أجل ضمان تأهله إلى الأولمبياد المقبل بحسب لوائح الاتحاد الدولي للعبة التي نصت على ترشح أول عشرة رباعين من كل وزن إلى أولمبياد باريس، ولكن بعد جمع النقاط في ثلاث بطولات عالمية تأهيلية مقبلــة من المقرر إقامتها في قطر وأوزبكستان وتايلاند، وتستمر لغاية شهر أيار من العام لمقبل (2024)".