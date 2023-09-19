الدينار يهوي أمام الدولار.. هل رفضت واشنطن مقترح بغداد بتسوية المعاملات التجارية مع طهران؟

2023/09/19 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، بأن الولايات المتحدة الامريكية رفضت مقترح استخدام سلة من العملات كاليورو واليوان الصيني والدرهم الاماراتي بدلا من الدولار في تسوية المبادلات التجارية بين العراق وايران.

وشهدت أسعار صرف الدولار في العراق خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، فيما تشير التوقعات الى اتجاه سعر صرف الدولار بالارتفاع نحو 200 ألف دينار.

وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، ان" استمرار انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازي يوحي بأن الولايات المتحدة قد رفضت مقترح استخدام سلة من العملات كاليورو واليوان الصيني والدرهم الاماراتي بدلا من الدولار في تسوية المبادلات التجارية بين العراق وايران او بالأحرى تسديد قيم البضائع الإيرانية المصدرة الى العراق وربما عدته انتهاكا للعقوبات الامريكية على ايران مثلما فعلت ذلك مع اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الايراني ".

وسجل سعر صرف الدولار، يوم أمس الاثنين (18 أيلول 2023)، ارتفاعا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البيع 159 ألف دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158 ألف دينار لكل 100 دولار.

وفي (11 ايلول 2023)، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن اسعار الدولار مرشحة لتسجيل ارتفاع اضافي في السوق الموازي خلال الايام القادمة، فيما اشار الى ان الارتفاع الحالي ناجم عن طلب حقيقي على الدولار وليس غسيل اموال او طلب وهمي او غير مشروع، بل هدفه تمويل تجارة حقيقية مع دول محظورة من الدولار.

ويقول المرسومي لـ "بغداد اليوم"، إن "الارتفاع المتكرر لسعر صرف الدولار في السوق الموازي لا يعد اخفاقا للسياسة النقدية لحكومة السوداني لان السبب خارجي وهناك العديد من العوامل التي تضغط باتجاه رفع سعر الصرف".

ويضيف، أن "العراق لديه تجارة مع إيران تزيد عن 10 مليارات دولار سنويا كانت تمول من خلال الحوالات الى مصارف اماراتية ومنها الى التجار لكن بعد ولادة المنصة الالكترونية منعت الحوالات باعتبار طهران تخضع لعقوبات امريكية"، مردفًا: "لذا لجأ التجار العراقيون الى السوق الموازي وتهريب الدولار لتسديد مستحقات تجارتهم، وهو ما يعني ان الطلب على الدولار في السوق الموازي حقيقي وليس غسيل اموال".

المصدر: بغداد اليوم + فيس بوك