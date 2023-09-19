2023/09/19 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يعتزم الاطار التنسيقي، مناقشة تعرض محافظة السليمانية إلى قصف بطائرة تركية مساء أمس الاثنين، في وقت أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة استشهاد ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب خلال القصف.

ويقول القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قصف مطار عربت في السليمانية من قبل طائرة مسيرة تركية وسقوط ضحايا يعتبر خرقًا للسيادة الوطنية وتجاوز لكل الأعراف ومنها حسن الجوارـ لافتا الى عدم وجود أي مبرر لهذا الفعل الاجرامي وهو مدان ومستنكر وعلى الحكومة ان تتخذ اجراءات للحد من انتهاك الاجواء العراقية".

واضاف، ان" الاطار التنسيقي سيناقش تداعيات قصف مطار عربت في اجتماعه المقبل، مشيرًا إلى أن" ماحدث يحمل في طياته ثلاث رسائل ابرزها: استمرار الانتهاكات التركية للاجواء العراقية، وعدم المبالاة بالمطالبات المتكررة بالكف عن قصف الاهداف في داخل الاقليم خاصة مع تكرار سقوط الضحايا".

واشار الى ان" ماحدث يمثل تطورًا لانه استهدف قوة أمنية في السليمانية، وسقط جرائها ضحايا، موضحًا" إن الحادث يدل على أن انقرة ماضية في خلق اجواء متؤترة في اقليم كردستان تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في داخل الاراضي التركية بشكل أكبر".

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، تحركها لاستضافة الجهات الحكومية والعسكرية من أجل مناقشة الانتهاك التركي بقصف مطار عربت بمحافظة السليمانية.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين من جراء قصف استهدف مطار "عربت" في منطقة السليمانية يوم أمس باستخدام طائرة مسيرة.

ويقول عضو اللجنة مهدي تقي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ما حصل من قصف تركي على مطار عربت بمحافظة السليمانية، يوم أمس الاثنين، انتهاك كبير وخطير لسيادة العراق وتهديد لأمنه واستقراره، ولا يمكن السكوت عن هذا الانتهاك، والاكتفاء ببيانات الاستنكار والادانة".

وبين، ان "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستعمل على استضافة الجهات الحكومية والعسكرية لمناقشة هذا الانتهاك واتخاذ القرارات المناسبة للرد على الانتهاك التركي، ويجب وضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة".

وبحسب بيان للمتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان: "قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا، وقصفت مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق يوم أمس الاثنين، ما أدى إلى استشهاد 3 من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين".

وأضاف رسول، ان "هذا العدوان يشكل انتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، ويمثل إخلالاً وتهديداً للسلام والأمن في المنطقة والعالم، وخرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده".

المصدر: بغداد اليوم