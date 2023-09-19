شاخوان عبدالله يدعو الكتل السياسية لإقرار قانون إستحداث محافظة حلبجة

2023/09/19 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، الكتل السياسية إلى موقف تضامني وإقرار قانون إستحداث محافظة حلبجة.



وذكر المكتب الإعلامي لعبد الله في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله دعا الكتل السياسية في المجلس إلى موقف تضامني إنساني ووطني لإقرار مشروع قانون إستحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة".

واضاف عبدالله بحسب البيان: "نتمنى على السيدات والسادة النواب تأييد التصويت على مشروع القانون إكراماً وإنصافاً لأهالي حلبجة الشهيدة الذين قدموا تضحيات كبيرة، و تعرضوا إلى أبشع أنواع الجرائم والإبادة الجماعية على يد البعث الشوفيني المقبور وقصف المدنيين الأبرياء بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً في زمن النظام الدكتاتوري البائد".

وأمس الاثنين، قرر مجلس النواب، تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.



وذكر مراسل "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة بطلب من 25 نائباً".







