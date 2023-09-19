تطورات جديدة بقضية تورط 4 لاعبين من ريال مدريد بنشر محتوى جنسي

2023/09/19 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت القضية الخاصة بتورط 4 لاعبين من شباب ريال مدريد، في نشر محتوى جنسي لفتاة قاصر، تطورات جديدة.

وتنطوي القضية على تورط 4 لاعبين من شباب الميرنجي، في انتشار غير مصرح به لفيديو يحتوي على محتوى جنسي لفتاة تبلغ 16 عاما.

وتعود القضية إلى تقديم امرأة لبلاغ عقب نشر فيديو يحتوي على محتوى جنسي لابنتها (16 عاما) عبر تطبيق الواتساب، مع لاعب من فرق الشباب في ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الحرس المدني الإسباني قدم التحقيقات الأولية إلى القضاء، مما أدى إلى اعتقال 3 لاعبين من فريق الشباب، الأسبوع الماضي، وتوجيه تهمة كشف الأسرار للاعب الرابع.

وكشفت الصحيفة أن المفاجأة كانت في إعلان المحكمة بوجود "ضحيتين مزعومتين" في القضية، وليست فقط الفتاة القاصر.

وقررت المحكمة، تحليل المعلومات الموجودة في هواتف رباعي الملكي، والتي حصل عليها الحرس المدني من المشتبه فيهم، كما يرغب القاضي في الاستماع إلى شهادة الضحيتين.



