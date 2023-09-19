أوستن: علينا أن نسعى لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا

2023/09/19 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خلال اجتماع لوزراء دفاع الناتو ضمن مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: روسيا تستهدف الموانئ الأوكرانية وتهدد الأمن الغذائي العالمي. علينا أن نسعى لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا. الولايات المتحدة ستوفر فريقا لتدريب الأوكرانيين على طائرات F 16. علينا الاستمرار في دعم أوكرانيا للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها. دبابات ابرامز […]

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