2023/09/19 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحدث الأكاديمي فيتالي زفيريف رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة سيتشينيف الطبية الروسية، عن متغير “بيرولا” للفيروس التاجي المستجد وإجراءات الوقاية منه.ويقول عضو أكاديمية العلوم الروسية “عدت توا من الصين، حيث انعقد منتدى مكرس لكوفيد. وتطرق المشاركون في المنتدى إلى أمور عديدة من ضمنها المتغير “بيرولا”. وتبين ان العلماء لا يعتبرون هذا […]

ظهرت المقالة عالم فيروسات: لا توجد مخاوف بشأن المسار الشديد لمتغير “بيرولا” أولاً على ايرث نيوز.