2023/09/19 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت الخارجية الايرانية بيانا حول الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء مع واشنطن، وأعربت عن شكرها لقطر وعمان على دورهما في تحرير أموال إيران المجمدة. وقالت الخارجية الإيرانية إن الأصول المالية التي أفرجت عنها كوريا الجنوبية متاحة الآن للبنك المركزي الإيراني وسيتم استخدامها وفقا لتقدير السلطات المعنية وبناء على احتياجات […]

ظهرت المقالة إيران تشكر قطر وعمان على دورهما في تحرير أموالها المجمدة أولاً على ايرث نيوز.