2023/09/19 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، الموافقة على تخصيص مالي ضمن خطة 2023، لإسعاف مرضى المفاصل والعيون.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "العيداني وافق على تخصيص مالي ضمن خطة عام 2023 لشراء مستلزمات طبية لإجراء عمليات تبديل مفاصل الورك والركبة في مستشفى البصرة التعليمي".

واضاف "كما تم الموافقة على تخصيص مالي لتجهيز مستلزمات طبية لإجراء عمليات العيون في مستشفيات السياب التعليمي، والبصرة التعليمي، والموانئ، والصدر التعليمي".

وبين أن "هذه التخصيصات ستكون لإجراء عمليات الشبكية والقرنية والماء الابيض والأسود لمرضى العيون".