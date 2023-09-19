فائق زيدان يؤكد احترام وتنفيذ القضاء للاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت

2023/09/19 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، يوم الثلاثاء، احترام وتنفيذ القضاء للاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الكويتي لدى بغداد طارق الفرج لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي.

واكد رئيس المجلس خلال اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة كذلك التاكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري".

كما اكد رئيس المجلس على "اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من ايلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.