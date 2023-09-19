2023/09/19 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي عمار صبحي خلف، اليوم الثلاثاء، وضع آليات لتطوير الجانب الوقائي بما يحقق الرقابة الاستباقية، فيما تعهدا بحماية الموازنة من تربص الفاسدين. وذكرت هيئة النزاهة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن ” حنون وخلف أكدا، خلال اللقاء الذي جمعها في مقرّ […]

ظهرت المقالة النزاهة والرقابة المالية يتعهدان بحماية الموازنة من تربص الفاسدين أولاً على ايرث نيوز.