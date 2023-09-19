بعد احتجاجات مزارعين .. اقليم كوردستان يغلق معابر ومنافذ أمام بعض المحاصيل الزراعية

2023/09/19 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية الدولية مع الدول المجاورة، والسيطرات الرئيسية الداخلية مع باقي محافظات العراق أمام دخول بعض المحاصيل الزراعية المتوفرة محلياً وذلك دعماً لمزارعي الإقليم.

جاء ذلك في تصريح أدلت به وزيرة الزراعية بيكرد طالباني للصحفيين على هامش انطلاق فعاليات معرض الصناعات الغذائية والزراعية بنسخته السادسة في اربيل.

وبشأن احتجاجات قرابة 200 مزارع في قضاء بينجوين عدم تسويق منتجاتهم من محصول الطماطم باقي مناطق العراق واستمرار دخول المستورد من هذا المنتج قالت طالباني: نحن على تواصل دائم مع بغداد، ولدينا لجنة مشتركة لمعالجة هذه المشكلة.

واعربت عن أسفها إزاء عدم التزام وزارة الزراعة الاتحادية بـ"الروزنامة" الزراعية، مردفا بالقول: تحدثنا مع رئيس المجلس الاقتصادي فؤاد حسين ووزارة الزراعة حول هذا الموضوع كما إننا في اقليم كوردستان ملتزمون بتلك الروزنامة فإنه يتعين على الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية الالتزام بحماية حقوق المزارعين و محاصيلهم والمنتجات المحلية لاقليم كوردستان.

الوزيرة استدركت القول، إنه بسبب عدم التزام وزارة الزراعة الاتحادية بتلك الروزنامة لذا نحن قررنا منذ هذا اليوم اغلاق المعابر والمنافذ والسيطرات التي تدخل عبرها المنتجات الى العراق والعكس صحيح وحتى إشعار آخر لحماية منتجاتنا المحلية.