الإعدام والسجن المؤبد بحق مرتكبي مجزرة الجيايلة في ديالى

2023/09/19 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الثلاثاء(19أيلول 2023)، احكاماً بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في المحافظة.

وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين".

وأضاف أن "حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".

وأصدر القضاء في وقت سابق 14 مذكرة قبض بحق متهمين في حادثة قرية "الجيايلة" شمال قضاء الخالص في ديالى.

وكانت خلية الإعلام الأمني، بتاريخ (20 شباط 2023) ذكرت في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "وبالساعة 1420 هذا اليوم حصل نزاع عشائري بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص محافظة ديالى".

وأدى الحادث وفقاً للبيان "الى قتل وجرح عدد من المواطنين بينهم امرأتين وعلى الفور شرعت قطعات من الجيش والشرطة الى مكان الحادث وتم تطويق القريتين والفصل بينهما".

وأضافت الخلية "كما تم القبض على عدد من المتورطين بالحادث من قبل قطعات الجيش والشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم" مشيرة الى انه "تجري حالياً عملية متابعة وملاحقة المتورطين الآخرين بالحادث".

وكانت مزرعة قرب قرية الجيايلة ضمن قاطع شمال قضاء الخالص قد تعرضت الى هجوم مسلح ما ادى الى مقتل واصابة 12 مدنيا بينهم نساء.