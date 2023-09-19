بعد تظاهرات طالبت بإقالته: إعفاء مسؤول محلي في ذي قار

2023/09/19 | 15:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، كفاح شناوة، اليوم الأربعاء، عن تسنمه منصب قائممقام قضاء الإصلاح بشكل مؤقت.

وذكر شناوة لوكالة شفق نيوز، " تم تكليفي بإدارة قضاء الإصلاح من قبل الحكومة المحلية بمركز المحافظة، خلفا للقائممقام المجاز احمد الرميض، اضافة إلى مهام ادارتي السابقة لقضاء الجبايش".

وأكد، أن "القضاء سيشهد إعادة افتتاح كافة الدوائر الحكومية في مركز القضاء، بعد إغلاقها خلال الأيام الماضية من قبل محتجين".

وأفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، في 17 أيلول الحالي بأن محتجين غاضبين اقدموا على إغلاق كافة المؤسسات الحكومية في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز في حينها، ان "محتجين غاضبين اقدموا على إغلاق 11 مؤسسة حكومية بينها بناية قائممقامية بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء، أحمد ناظم الرميض".

وبين المصدر، ان "المحتجين استندوا في مطالب الاقالة إلى ان الرميض يستغل منصبه الوظيفي، لغرض توجيه المشاريع لمناطق على حساب أخرى، كونه مرشح للانتخابات المحلية المقبلة".