2023/09/19 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حدد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، موعد انعقاد جلسته المقبلة.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ستعقد جلسة مجلس النواب يوم الخميس الموافق 21/9/2023، الساعة الواحدة بعد الظهر".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، قد ترأس، أمس الاثنين (18 أيلول 2023)، الجلسة رقم (15)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني.