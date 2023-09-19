نيويورك.. وزيرا خارجية العراق وإيران يبحثان الوضع السياسي في المنطقة

2023/09/19 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الوضع السياسي والأمني في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها ال (78) في نيويورك".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجموعة من القضايا ذات الإهتمام المشترك،وقد ثمن الوزير الايراني زيارة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين إلى طهران يوم الأربعاء الموافق 2022/9/13،إذ أسفرت الزيارة عن تكريس التعاون المشترك والتوصل لبدء تطبيق الاتفاق الامني بين البلدين،إذ بادرت الحكومة العراقيّة وبالعمل المشترك مع حكومة أقليم كردستان بإتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية في هذا الاطار".

وتابع البيان أنه "تم التطرق الى المستجدات في العلاقات الامريكية- الايرانية،إذ تم إطلاق سراح خمسة من المواطنين الامريكيين مقابل اطلاق الأموال التي تحتفظ بها كوريا الجنوبية والتي تصل إلى نحو (6) مليارات يورو".

وأشار البيان الى أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء الوضع السياسي والامني في المنطقة والعلاقات الايرانية- الخليجية،وبما يعزز أمن وأستقرار المنطقة".