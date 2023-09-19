مميزات و عيوب انفنكس ZERO 30 5G

2023/09/19 | 15:20 - المصدر: انفنكس

اربيل 18 ايلول/ سبتمبر 2023 أعلنت انفنكس عن هاتفها الذكي Infinix ZERO 30 5G، الذي كسر احتكار الهواتف الرائدة باهضة الثمن لمميزات التصوير عالي الجودة، حيث قدم هذا الهاتف كاميرا أمامية لاول مرة في العالم قادرة على تصوير فيديو بجودة Ultra HD (4K/60FPS) ضمن فئته السعرية. بفضل مجموعة من الميزات الابتكارية في إنتاج الفيديو، يمنح Infinix ZERO 30 5G المستخدمين القدرة على اكتشاف و التوثيق في عالم الفلوغات السينمائية، بشعار هو " وثق قصتك " دعونا نطلع على كامل المواصفات و سعر الجهاز :

1. كاميرا أمامية مميزة

- يفتخر هاتف Infinix ZERO 30 5G بكاميرا أمامية الاولى عالميا ضمن فئتها السعرية بدقة 50 ميجابكسل قادرة على تسجيل فيديو بجودة Ultra HD بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، مما يضع معيارًا جديدًا لتصوير الفيديو بالهواتف الذكية.

2. وضعيات تصوير سينمائي فريدة

- يمكن للمستخدمين استكشاف وضعيات تصوير سينمائي فريدة تمكنهم من إنشاء فلوغات ذات طابع سينمائي أصيل ورفع محتواهم إلى المستوى التالي.

تمكين المستخدمين من التقاط كل لحظة بتفاصيل رائعة، يمكن لهواة تصوير الفيديو السينمائيين دخول تجربة مشابهة لتجربة المخرجين. توفر تقنية Dual Micro-slit Flash إمكانية تصوير اللحظات في جميع ظروف الإضاءة، بينما تضمن تقنية PDAF (Phase Detection AutoFocus) جودة رائعة وصورًا حادة، يمكنك أيضًا الاستفادة من وضع Engage Movie Filter لإنشاء محتوى فيديو بنسبة 2.35:1 أو استخدام وضع Dual View للتوثيق من جهتي الكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت.

3. تصميم و تجربة عرض ممتازين

- يتضمن التصميم الرائع للهاتف شاشة AMOLED منحنية بزاوية 60 درجة ومعدل تحديث يبلغ 144Hz، والتي لا تقدم ملمسًا راقيًا فقط في اليد، بل توفر أيضًا تمثيلًا دقيقًا للألوان ونسبة تباين عالية وسطوع يصل إلى 950 شمعة.

- كما ان الشاشة تأتي بطبقة حماية Corninig Gorilla من الجهتين لحماية تامة من الصدمات

- تتضمن أيضًا وضع العناية بالعين مع شهادة TÜV Rheinland لحماية عيون المستخدمين خلال فترات الاستخدام الطويلة للشاشة.

4. أداء قوي وذاكرة ممتدة

يعتمد هاتف Infinix ZERO 30 5G على معالج MediaTek Dimensity 8020، الذي يقدم أداءً استثنائيًا. يتميز بذاكرة ممتدة تصل إلى 21GB (12GB RAM بالإضافة إلى 9GB باستخدام تقنية دمج الذاكرة)، مما يجعله مثاليًا للتعامل مع متطلبات تسجيل الفيديو بجودة 4K.

الهاتف يعتمد تقنية تبريد مائي لتقليل حرارة الجهاز عند الاستعمال الثقيل

5. تخزين وشحن كبيرين

- بفضل سعة تخزين داخلية تصل إلى 256GB، يمكن للمستخدمين تسجيل ساعات من محتوى الفيديو بجودة Ultra HD بدون قلق. بالإضافة إلى ذلك، يضمن شحن ال

هاتف السريع بقوة 68W شحنه بسرعة، حيث يمكن شحنه من 1% إلى 80% في 30 دقيقة فقط.

6. مزايا إضافية لتعزيز تجربة المستخدم

يأتي هاتف Infinix ZERO 30 5G مع XOS 13، الإصدار المخصص من Android 13، ويقدم ميزات مثل اتصال NFC متعدد الوظائف، ومقاومة الماء والغبار بتصنيف IP53، والمزيد، مما يعزز تجربة المستخدم العامة.

- المساعد الصوتي المحدث الذي يدمج ChatGPT بنتائح البحث. يمكنك طلب من Folax مساعدتك في إجراء مكالمات، أخذ صور، تشغيل الموسيقى، تعيين التنبيهات، أو حتى ترتيب خطط السفر. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء خلفيات فريدة باستخدام تطبيق AI Wallpaper Generator الأخير، بينما يتيح لهم البحث الذكي العثور بسرعة على صورة مرغوبة من بين العديد من الصور، حيث يقترح أيضًا صورًا مماثلة عبر الإنترنت. سيتم توفير وظائف AI Wallpaper Generator و Smart Search من خلال ترقية OTA قادم

- يقدم Infinix ZERO 30 5G فتح بصمة مدمجة بالشاشة بسرعة 234 مللي ثانية، حتى يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالأمان التام بثقة وسهولة.

7. الأسعار والتوفر

- يتوفر هاتف Infinix ZERO 30 5G بسعر تنافسي يبلغ حوالي 279 دولار أمريكي ومتوفر بثلاثة ألوان جذابة: الغروب الذهبي، الأخضر الروماني، والأرجواني الخيالي. يرجى ملاحظة أن الأسعار والتوفر قد تختلف حسب بلدك او منطقتك الجغرافية، يرجى الرجوع لقنوات انفنكس الرسمية

جهاز انفنكس ZERO 30 5G

يمثل قفزة جديدة في صناعة الهواتف الذكية، يقدم للمستخدمين القدرة على إنشاء محتوى

فيديو Ultra HD مذهل. بفضل ميزاته المذكورة سالفا، وتصميمه الأنيق، وأسعاره الاقتصادية، من المرجح أن يصبح مفضلًا بين عشاق التكنولوجيا والفلوغرز.

مميزات: