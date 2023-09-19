نيويورك.. السوداني يبدأ مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

2023/09/19 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (19 أيلول 2023)، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها 78 في نيويورك.

وذكر المكتب الإعلامي، للرئيس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين (18 أيلول 2023)، الى مدينة نيويورك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني وصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين".

وتستمر أعمال الدورة الـ 78 لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدة أيام، وتضم لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى، تبحث خلالها عدّة قضايا تهدد الأمن الإنساني والعالم وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

كما ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها في نيويورك ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى بشأن الصحة.