العراق: حصر وجود المعارضة الإيرانية الكردية بـ5 معسكرات

2023/09/19 | 16:31 - المصدر: العربية

أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي حصر وجود المعارضة الإيرانية الكردية في 5 معسكرات داخل بلاده.وقال في تصريحات لـ"العربية/الحدث" الثلاثاء إن القوات العراقية انتشرت على الحدود مع إيران.فيما أضاف أن "لدينا طرقاً دبلوماسية وسياسية لحل المشكلات مع إيران وتركيا".وكانت مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث"، قد أفادت الأحد، بإتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية الكردية إلى العمق العراقي.كما أشارت إلى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية."التعاون الأمني المشترك"يذكر أنه في مارس الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية "التعاون الأمني المشترك"، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان.وفي 11 يوليو الفائت، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده ستستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال "لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة"، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر الحالي لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران.يشار إلى أن